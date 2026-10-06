Автоюрист рассказал, что грозит водителю за ДТП с лосем

Столкновение автомобиля с лосем на трассе влечет за собой необходимость выплаты компенсации государству в размере 80 тысяч рублей. Как пояснил автоюрист Александр Шумский в беседе с «Москвой 24», это не является административным штрафом, а представляет собой возмещение ущерба за гибель дикого животного, являющегося государственной собственностью.

Покрывается такая выплата полисом ОСАГО, при условии, что водитель не оставил место происшествия.

Шумский отметил, что при подобных обстоятельствах затраты на восстановление собственного автомобиля ложатся на плечи автовладельца, если у него нет полиса КАСКО. Юрист разъяснил порядок действий: при гибели зверя сумма компенсации обязательна к уплате, если же животное скрылось — требования отсутствуют. В случае ранения зверя расходы на его лечение также считаются ущербом государству и могут быть компенсированы по ОСАГО.

Отдельно юрист коснулся платных автомагистралей. Поскольку их операторы обязаны обеспечивать безопасность движения, здесь начинает действовать закон «О защите прав потребителей». Юрист полагает, что с «Автодора» можно взыскать средства на ремонт автомобиля, доказав ненадлежащее оказание услуг. Даже если водителя формально обвиняют в превышении скорости, препятствовавшем экстренному торможению, наличие неисправных ограждений или отсутствие защитных сеток позволяет оспорить ситуацию.

Алгоритм действий для пострадавших включает проведение независимой экспертизы, оценку повреждений и направление досудебной претензии управляющей компании. В случае отказа следует обращаться в суд. В рамках разбирательства именно организация должна доказать, что предприняла все меры для предотвращения доступа диких животных на проезжую часть, а само происшествие носило характер непреодолимой силы.

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