11-летнюю девочку нашли мертвой на спортивном поле после загадочного исчезновения

В Британии тело пропавшей 11-летней школьницы нашли на поле для крикета

В Британии пропавшая девочка была найдена мертвой после непродолжительных поисков. Об этом сообщает Daily Mail.

11-летняя школьница по имени Мия жила в графстве Вустершир. По данным издания, в день пропажи она играла дома и за его пределами вместе с подругой. Они рисовали мелом на асфальте и прыгали на батуте.

Что произошло дальше, достоверно неизвестно. Предположительно, она отправилась на поле для крикета, так как там был вкусный горячий шоколад.

Домой она так и не вернулась, поэтому родители сначала искали сами, затем подключили и других людей, в том числе и полицейских. Вскоре девочку нашли именно на поле для крикета мертвой. Как она умерла, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

По словам местных жителей, населенный пункт небольшой, все знают друг друга, поэтому находка стала для них потрясением.

«Это очень тихая деревня, и здесь меньше всего ожидаешь подобного. Это трагедия», – рассказал один из жителей.

На месте, где обнаружили тело, люди организовали стихийный мемориал.

Ранее девочка изнасиловала 5-летнего ребенка и пыталась избавиться от нее.