Россиянам посоветовали использовать ИИ для заботы о пожилых родственниках

Россияне могут создать целую экосистему удаленной заботы о пожилом родственнике. Мозгом такой системы является искусственный интеллект, который будет собирать информацию с разных устройств, анализировать ее для понимания, что происходит с человеком, и при необходимости сообщать об этом членам семьи, пояснил в беседе с RT главред аналитического издания Runet Владимир Зыков.

Он пояснил, что по показаниям приборов ИИ способен понять, если происходит что-то аномальное и требующее вмешательства. Так, например, при необходимости он может выдать человеку лекарство.

«Можно задать расписание в умной колонке или приложении. Они в нужное время напомнят человеку голосом принять препарат», — отметил Зыков.

Можно настроить колонку так, чтобы человек перед приемом подтвердил это голосом. В таком случае при игнорировании сообщения система забьет тревогу и передаст информацию родственникам. Даже видеокамеру использовать не придется, подчеркнул эксперт. В то же время он предупредил, что ИИ не сможет самостоятельно назначать лекарства и менять дозировки – для этого все равно нужно участие врача.

Помимо колонки, полезными могут стать умные часы, браслет, тонометр, пульсоксиметр или глюкометр, которые будут собирать данные и передавать их в единую систему. ИИ в этом случае будет отмечать данные и если привычная картина изменится, то сразу заметит об этом и сообщит семье. Например, если пожилой человек вдруг стал плохо спать, меньше двигаться, у него изменились давление и пульс – система это сразу зафиксирует.

Зыков подчеркнул, что ИИ не поставит диагноз, но как минимум сразу заметит тревожные симптомы и обратит на это внимание как самого пожилого человека, так и его близких.

Кроме того, всегда можно использовать ИИ-камеры, которые позволят отслеживать ситуацию в доме и при ЧП – например, падении человека оперативно об этом уведомлять родственников.

До этого врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук отметил, что для заинтересованности пожилых родственников ИИ важно не разбрасываться терминами вроде «нейросети», а показать работу новых технологий на практике. Он посоветовал вместе сделать что-нибудь полезное и приятное: раскрасить или оживить старую черно-белую фотографию или воссоздать забытый рецепт пирога. Лучше сравнивать ИИ с чем-то знакомым, то есть объяснить, что генеративная нейросеть — это старательный ученик, который прочитал миллионы книг, а умная колонка — это обычный радиоприемник, который понимает человеческий голос и может ответить.

Ранее стало известно, что в течение пяти лет появятся нейросети, которые помогут отсрочить наступление старения.