Во Франции полицейские разгоняли протест слезоточивым газом и сами пострадали

Полиция Франции применила слезоточивый газ против участников школьных акций протеста, которые проходят по всей стране. Об этом сообщил телеканал TV5Monde со ссылкой на данные МВД республики.

В Лионе слезоточивый газ использовали после того, как небольшие группы начали запускать фейерверки в сторону стражей порядка в конце шествия, которое до этого проходило спокойно. В Париже полицейские в бронежилетах с щитами и дубинками оттесняли демонстрантов, используя тот же газ и перечный спрей.

Журналист издания Brut опубликовал в соцсетях видео, свидетельствующее о том, что жандармы сами пострадали от действия слезоточивого газа: в кадре они снимают защитные шлемы, морщатся и трут глаза, кожа вокруг которых заметно покраснела.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что действия силовиков с начала движения осуществляются с «наибольшей пропорциональностью». Однако Национальная консультативная комиссия по правам человека выразила «глубокую обеспокоенность» по поводу «непропорционального применения силы».

С начала протестов пострадали 215 школьников, более 700 сотрудников правопорядка и около ста работников образования. Открыто десять расследований со стороны Генеральной инспекции национальной полиции. В Лионе 15-летний подросток лишился кисти руки из-за разрыва гранаты.

На одной из акций в Нуази-ле-Гран подростка госпитализировали после задержания: на видео видно, как у него начались конвульсии. По данным полиции, он запускал фейерверки в сторону силовиков, а после применения газа ему стало плохо.

Ранее в Париже подростки подожгли вход в лицей в ходе протестов.