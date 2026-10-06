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Общество

Во Франции полицейские разгоняли протест слезоточивым газом и сами пострадали

TV5Monde: во Франции применили слезоточивый газ для разгона школьного протеста

Полиция Франции применила слезоточивый газ против участников школьных акций протеста, которые проходят по всей стране. Об этом сообщил телеканал TV5Monde со ссылкой на данные МВД республики.

В Лионе слезоточивый газ использовали после того, как небольшие группы начали запускать фейерверки в сторону стражей порядка в конце шествия, которое до этого проходило спокойно. В Париже полицейские в бронежилетах с щитами и дубинками оттесняли демонстрантов, используя тот же газ и перечный спрей.

Журналист издания Brut опубликовал в соцсетях видео, свидетельствующее о том, что жандармы сами пострадали от действия слезоточивого газа: в кадре они снимают защитные шлемы, морщатся и трут глаза, кожа вокруг которых заметно покраснела.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что действия силовиков с начала движения осуществляются с «наибольшей пропорциональностью». Однако Национальная консультативная комиссия по правам человека выразила «глубокую обеспокоенность» по поводу «непропорционального применения силы».

С начала протестов пострадали 215 школьников, более 700 сотрудников правопорядка и около ста работников образования. Открыто десять расследований со стороны Генеральной инспекции национальной полиции. В Лионе 15-летний подросток лишился кисти руки из-за разрыва гранаты.

На одной из акций в Нуази-ле-Гран подростка госпитализировали после задержания: на видео видно, как у него начались конвульсии. По данным полиции, он запускал фейерверки в сторону силовиков, а после применения газа ему стало плохо.

Ранее в Париже подростки подожгли вход в лицей в ходе протестов.

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