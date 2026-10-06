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Общество

В Петербурге пешеходная галерея рухнула на припаркованные автомобили

«78.ru»: более 10 машин пострадали при обрушении пешеходной галереи в Петербурге
Kristina Nosova/Shutterstock/FOTODOM

Пешеходная галерея обрушилась на припаркованные автомобили на 22-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Под конструкцией оказались погребены более десяти машин, сообщает «74.ru».

По данным телеканала, инцидент произошел возле дома 3к1 рядом с четвертым корпусом Горного университета. Судя по строительным лесам и установленной временной пешеходной галерее, на здании 1987 года постройки сейчас проводятся работы по ремонту фасада.

Информация о возможных пострадавших и причинах обрушения пока не приводится. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Нижнем Новгороде девушка разгромила автомобили на парковке на глазах у толпы. Инцидент произошел на проспекте Ленина. На размещенных в сети кадрах видно, как девушка молотком разбивает припаркованные иномарки и что-то кричит, у машин в этот момент срабатывает сигнализация. На записи также слышно, как прохожие вызывают полицию.

Ранее строительный кран рухнул на проезжающий мимо автомобиль.

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