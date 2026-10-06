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Общество

Пассажир самолета заставил стюардессу извиняться перед ним на коленях

Китайская авиакомпания запретила летать пассажиру, унизившему стюардессу
Xu Bingnan/XinHua/Global Look Press

Китайская авиакомпания China Eastern Airlines подала заявление на пассажира, заставившего стюардессу извиняться на коленях, сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел 28 сентября на рейсе Хэфэй — Далянь. По данным перевозчика, стюардесса случайно задела локоть спящего пассажира тележкой с напитками во время обслуживания. Она несколько раз извинилась, но мужчина отказался принимать извинения и потребовал, чтобы бортпроводница встала на колени и просила прощения.

В авиакомпании заявили, что пассажир вел себя агрессивно, использовал вульгарные выражения и угрожал ударить стюардессу. В итоге девушка была вынуждена извиняться перед ним на коленях. После посадки медики осмотрели мужчину и подтвердили, что ему не требуется медицинская помощь. Он отказался от сопровождения и покинул самолет самостоятельно.

China Eastern Airlines внесла нарушителя в черный список — теперь ему запрещено летать рейсами перевозчика. Компания также обратилась в правоохранительные органы, квалифицировав действия пассажира как нарушение порядка на борту и ущемление личного достоинства сотрудника. Стюардессе оказали психологическую помощь, она уже вернулась к работе.

Ранее пьяный петербуржец, летевший из Дубая, напал на бортпроводников.

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