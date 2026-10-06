Пассажир самолета заставил стюардессу извиняться перед ним на коленях

Китайская авиакомпания China Eastern Airlines подала заявление на пассажира, заставившего стюардессу извиняться на коленях, сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел 28 сентября на рейсе Хэфэй — Далянь. По данным перевозчика, стюардесса случайно задела локоть спящего пассажира тележкой с напитками во время обслуживания. Она несколько раз извинилась, но мужчина отказался принимать извинения и потребовал, чтобы бортпроводница встала на колени и просила прощения.

В авиакомпании заявили, что пассажир вел себя агрессивно, использовал вульгарные выражения и угрожал ударить стюардессу. В итоге девушка была вынуждена извиняться перед ним на коленях. После посадки медики осмотрели мужчину и подтвердили, что ему не требуется медицинская помощь. Он отказался от сопровождения и покинул самолет самостоятельно.

China Eastern Airlines внесла нарушителя в черный список — теперь ему запрещено летать рейсами перевозчика. Компания также обратилась в правоохранительные органы, квалифицировав действия пассажира как нарушение порядка на борту и ущемление личного достоинства сотрудника. Стюардессе оказали психологическую помощь, она уже вернулась к работе.

Ранее пьяный петербуржец, летевший из Дубая, напал на бортпроводников.