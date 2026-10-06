В Приморском крае на руднике обрушилась порода

Один человек пострадал при обрушении горной породы на руднике в Приморском крае

Обрушение горной породы произошло на руднике в Приморском крае. Об этом заявила прокуратура региона.

По предварительной информации, все произошло вечером 6 октября на руднике «Восточный». В результате ЧП пострадал один работник. Прокуратура намерена проверить соблюдение требований безопасности при производстве работ, а также трудовых прав работников.

В ГУ МЧС Российской Федерации по региону сообщили, что на момент обрушения в шахте было 22 человека. Горноспасатели МЧС России подняли на поверхность пострадавшего горнорабочего и передали его медицинским работникам скорой помощи.

До этого в Свердловской области при обрушении горной породы на шахте «Черемуховская — Глубокая» не удалось спасти одного человека.

2 октября газета Milliyet написала, что в турецком районе Сома провинции Маниса не удалось спасти пять горняков в результате обрушения на угольной шахте.

Инцидент произошел на предприятии частной компании İmbat. Под завалом оказались семеро шахтеров. Двоих спасли и доставили в больницу, одного из них после лечения выписали.

Ранее машинист сорвался в шахту с 20-метровой высоты в Челябинской области.