Мужчина открыл стрельбу в калининградском продуктовом магазине и попал на видео

В Калининграде неизвестный устроил стрельбу в торговом зале продуктового магазина. Об этом сообщил Telegram-канал «Клопс».

Мужчина закрыл лицо и зашел в торговый зал продуктового магазина с пневматическим пистолетом в руке. Он открыл стрельбу по банкам с напитками, а затем скрылся с места происшествия — на видео с места видно, как он выбегает из помещения.

Информации о пострадавших в результате стрельбы не поступало. Детали и обстоятельства случившегося в данный момент выясняются, личность мужчины еще не установили.

До этого супруги устроили стрельбу по собакам на детской площадке в Томской области. Одна из очевидиц, дети которой также находились на площадке, сделала стрелкам замечание — на это женщина ответила ей, что эти животные бездомные. На вопрос о том, не смущает ли их присутствие несовершеннолетних в зоне стрельбы, она заявила, что «мы по детям не стреляем».

Ранее двое братьев открыли стрельбу в магазине в Ленобласти и избили продавца.