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Общество

Уфимец загадочно умер во время аварии на озере, сбежавший с места друг винит пострадавшего

Baza: уфимец погиб во время прогулки на озере с другом
Pixabay

Поездка на озеро закончилась для жителя Уфы смертью. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, мужчина по имени Азамат отправился на водоем вместе с другом Вадимом. Какое-то время они отдыхали, Азамат опубликовал в соцсетях видео, но вскоре что-то произошло, и пострадавший умер.

Как рассказали родственники мужчины, виноват именно Вадим. Он якобы на полной скорости врезался в друга, который получил смертельные травмы. После этого виновник спрятал квадроциклы, вызвал на место экстренные службы и скрылся.

Однако спустя несколько дней он сам рассказал следователям о ситуации.

«По словам Вадима, погибший якобы сам был виноват в ДТП – пошел на обгон и резко перестроился», – сообщается в публикации.

При такой аварии травмы у Азамата должны были находиться справа, но все они находятся слева. Свой побег Вадим объяснил советом адвоката.

Спустя некоторое время он предложил денежные «извинения» семье, а его адвокат предложил переложить всю вину на Азамата, который в тот момент якобы был пьян.
По словам близких, сейчас Вадим находится в Грузии. Семья боится, что он может избежать ответственности.

У погибшего осталась шестилетняя дочь.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина была найдена живой под другим именем спустя 12 лет после ее «убийства».

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