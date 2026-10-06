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Общество

Американец нашел алмаз стоимостью $1 млн

В США мужчина нашел алмаз весом 6,03 карата и стоимостью около $1 млн
Gegham Davtyan/Shutterstock/FOTODOM

Житель США Джек Пирадин, увлекающийся поиском алмазов более двенадцати лет, обнаружил в штате Арканзас камень весом 6,03 карата. Его стоимость может достигать $1 млн, пишет New York Post.

Пирадин вместе с другом Майклом Шумахером из Висконсина просеивали породу в кратере алмазов — государственном парке, где с 1972 года найдено более 37 тысяч алмазов. Момент находки мужчина транслировал в TikTok.

«Мы нашли большой!» — кричал он, когда гравий из ведра высыпали на стол и показались грани камня.

Алмаз стал крупнейшей находкой года в парке. Пирадин утверждает, что коллекционеры оценили его в $1 млн. Однако опытный оценщик Лаура Стэнли из Литл-Рока считает, что желтый алмаз такого качества может стоить около $250 тысяч — отчасти благодаря происхождению.

Парк взимает $15 за вход и позволяет посетителям наполнять 18-литровое ведро породой, оставляя себе все найденные камни. Большинство алмазов весят около четверти карата и стоят несколько сотен долларов. Крупнейший алмаз в истории США весом 40,23 карата, известный как «Дядя Сэм», был найден здесь в 1924 году.

Мужчина планирует разделить прибыль от продажи камня с Шумахером и открыть собственную шахту по добыче кристаллов.

Ранее сообщалось, что в Индии семеро рабочих случайно нашли алмаз весом почти 18 карат.

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