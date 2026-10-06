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Общество

Мужчина надругался над девочкой прямо на улице в Пензе

В Пензе мужчина надругался над девочкой на улице
Pixabay

В Пензе 35-летний мужчина надругался над девочкой прямо на улице. Об этом сообщило ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на пересечении улиц Свердлова и Калинина. По версии следствия, мужчина совершил действия сексуального характера в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Стражи порядка нашли злоумышленника — им оказался 35-летний местный житель. Мужчине уже предъявили обвинение и по решению суда заключили его под стражу на время следствия. Прочие детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Петербурге мужчина подкараулил девочку в подъезде и изнасиловал ее. Он воспользовался тем, что потерпевшая из-за особенностей психического развития находилась в беспомощном состоянии. Эксперты заключили, что это нарушило нормальное половое и психическое развитие ребенка.

Ранее в Марий-Эл мужчина надругался над восьмилетней девочкой.

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