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Общество

В российском регионе бурый медведь вышел к людям

В тюменском поселке медведь вышел к людям
Ondrej Prosicky/Shutterstock/FOTODOM

В поселке Лесозаводский Тюменской области к людям вышел бурый медведь. Об этом сообщили в региональном Госохотдепартаменте.

«Задействованные специалисты принимают меры, направленные на обеспечение безопасности граждан», — сказано в сообщении.

Как пишет местный портал 72.RU, это был медвежонок, а не взрослый хищник. Его заметили местные. Уточняется, что речь идет об одном из поселков в Нижнетавдинском округе.

«Он маленький, мы за него больше переживаем, чтобы собаки не загрызли. Сначала испугались, потому что по фото не понятно было, какого он размера, потом уточнили, что он с собаку! Медвежонок без матери, третий день его поймать не могут. Днем в лесу прячется, ночью по мусоркам лазит. Он голодный и боится», — рассказала жительница региона.

По ее словам, ей жаль животное. Отмечается, что оно бродит по населенному пункту уже несколько дней.

Ранее эколог объяснил, почему медведи все чаще выходят к людям.

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