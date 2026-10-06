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Общество

Стали известны подробности смертельного ДТП в Таиланде

Mash: сын экс-мэра Махачкалы устроил ДТП на Пхукете, пострадал подросток из РФ
Kyodo/Reuters

Подросток из России пострадал в ДТП, которое устроил сын экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева в Таиланде. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, пострадавший подросток был пассажиром байк-такси, он ехал на встречу с друзьями. В это время в транспортное средство врезался автомобиль, за рулем которого находился Асхаб Мусаев. В результате водитель такси и сам Мусаев не выжили, а 17-летний россиянин вылетел на тротуар, сломал челюсть и из-за сильного удара головой впал в кому. Сейчас его готовят ко второй операции.

Предполагаем виновником аварии назван Мусаев — в полиции утверждают, что именно он спровоцировал столкновение.

Источники из окружения Асхаба рассказали, что он уже не раз садился за руль в нетрезвом виде, был ли пьян в момент ДТП — установит медэкспертиза.

До этого в Генконсульстве РФ подтвердили, что в ДТП на Пхукете погиб россиянин.

Telegram-канал Baza также сообщал, что Мусаев-старший опроверг информацию о гибели сына в Таиланде.

Ранее россиянка приехала в Таиланд и через сутки попала в реанимацию после ДТП на байке.

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