Музыкант объяснил популярность аудиокассет у молодежи в эпоху нейросетей

Представители молодого поколения начали интересоваться аудиокассетами, вернувшимися в моду из-за нехватки физических вещей в эпоху цифровых технологий. Об этом в разговоре с Life.ru заявил музыкант, диджей и аудиофил Михаил Борзенков.

Эксперт напомнил, что примерно 20 лет назад в моде вновь стал винил. При этом сейчас пластинки, объемы продаж которых сравнялись с показателем конца 1980-х, являются одними из главных физических носителей музыки. Однако музыкант отметил, что современные технологии позволяют получать звук более высокого качества.

«Современные технологии доставки качественного звука, безусловно, превосходят все устаревшие носители. И одновременно мы оказываемся в ситуации, когда человечество почему-то возвращается к более убогим, технически несовершенным носителям», — сказал он.

По словам Борзенкова, современные популярность винила и аудиокассет является частью еще неизученного феномена возвращения общества к устаревшим технологиям. Музыкант подчеркнул, что особый интерес к кассетам проявляет поколение, которые не застало время массовой популярности этой вещи.

По мнению эксперта, одним из объяснений такой моды является стремление иметь физические вещи в условиях, когда значительная часть жизни находится в гаджетах. Немаловажную роль также играет доступность аудиокассет, которые можно даже сделать самостоятельно. Достаточно приобрести чистые носители и магнитофон, записать музыку и создать обложки.

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