Женщину парализовало во время свидания с мужчиной из Tinder

Британку парализовало во время свидания с мужчиной, с которым она познакомилась через платформу Tinder, пишет Need to Know.

Сэйди Дэйн рассказала, как во время свидание с Грегом, у нее началась сильная боль в верхней части спины. Не желая пугать нового партнера, женщина терпела, пока боль не стала невыносимой.

Разбудив Грега среди ночи, Сэйди сказала, что «умирает». К тому моменту ее правая рука онемела, а облегчение приносило лишь положение эмбриона. Поскольку Грегу нужно было возвращаться к детям, его мать, работающая медсестрой, отвезла Сэйди в больницу и сразу поняла, что происходит.

После МРТ у женщины обнаружили две грыжи межпозвоночных дисков в верхнем отделе позвоночника, сдавливающие нервы, и диагностировали стеноз позвоночного канала. Ей ввели морфин, и она не знала, сколько времени проведет в больнице.

Грег навещал ее несколько раз в неделю, принося шоколад, еду из KFC и цветы. Когда Сэйди предложили операцию с высоким риском паралича, он признался ей в любви и пообещал быть рядом после пробуждения. Операция включала разрез через горло, смещение трахеи и замену дисков на титановые.

После выписки Грег продолжал приезжать несколько раз в неделю, преодолевая по четыре часа в обе стороны. Сейчас Сэйди может двигать правой рукой и заново учится ходить, хотя ее состояние, вероятно, будет ухудшаться, так как лечения не существует.

Теперь пара планирует переехать на Кипр.

«Я благодарна врачам и медсестрам, но любовь, пожалуй, лучшее лекарство», — добавила Дэйн.

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