Неизвестный с мачете разнес подъезд многоэтажки в Анапе

В Анапе мужчина с мачете утроил погром в подъезде

В Анапе неизвестный с предметом, похожим на мачете, разгромил электрощиток в подъезде многоэтажки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Краснодар и край».

Инцидент произошел в подъезде многоквартирного дома на улице Черноморской. Неизвестный мужчина, вооружений мачете разгромил электрощиток и скрылся. Что стало причиной вспышки агрессии незнакомца, не сообщается.

По факту повреждения имущества полиция проводит проверку, личность дебошира устанавливается.

До этого в Пензе росгвардейцы задержали 30-летнего мужчину, который разгуливал по бару без одежды, матерился, а затем закрылся в туалете и начал крушить кабинку. Дебошир находился в состоянии наркотического опьянения.

Ранее пьяный турист разгромил троллейбус в Петербурге и убегал от полиции.