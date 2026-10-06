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Общество

Переход обрушился на грузовик в Татарстане

Надземный переход обрушился в Татарстане после столкновения с грузовиком

Надземный пешеходный переход частично обрушился после столкновения с грузовым автомобилем в Пестречинском районе Татарстана. Об этом сообщает МЧС по Республике Татарстан.

«В 12:44 поступило экстренное сообщение о том, что в селе Кощаково произошло обрушение конструкции надземного пешеходного перехода над автомобильной дорогой Казань — Шемордан», — говорится в публикации.

‎По предварительной информации, причиной обрушения стало дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля, врезавшегося в несущую конструкцию. В результате удара опора перехода не выдержала, что привело к частичному обрушению перехода на дорожное полотно и само транспортное средство.

‎Движение по автомобильной дороге Казань — Шемордан в районе населенного пункта Кощаково ограничили. Организован объезд. На данный момент поступили данные о двух пострадавших — пассажире и водителе грузовика, пассажир от госпитализации отказался.

До этого в Москве на МСД авария затруднила проезд. На кадрах, которые снял очевидец, видно, что на дороге столкнулись три машины, в момент удара их детали разлетелись по проезжей части.

Ранее сообщалось, что авария парализовала проезд на МКАД.

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