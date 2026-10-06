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Общество

Россиянам объяснили, как действовать при потере телефона и банковской карты

Депутат Чернышов: при потере телефона и карты нужно сразу обратиться в банк
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

При потере смартфона и банковской карты необходимо предпринять ряд важных действий уже в первые часы, чтобы посторонний человек не успел получить доступ к денежным средствам и учетным записям. Об этом Life.ru рассказал председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов.

Депутат напомнил, что в первую очередь нужно не заниматься самостоятельными поисками гаджета, а последовательно перекрыть возможные каналы доступа к деньгам и личным аккаунтам. Сначала следует связаться с банком и заблокировать потерянную карту, а при необходимости — мобильный и интернет-банк. Тем, у кого нет доступа к своему телефону, необходимо обратиться в кредитную организацию можно через контактный центр, личный кабинет с другого доверенного устройства или отделение.

Затем Чернышов призвал заблокировать SIM-карту, особенно если на этот номер поступают банковские уведомления и коды подтверждения. При этом впоследствии можно будет получить новую SIM-карту с тем же номером.

По словам парламентария, после этот следует проверить основные учетные записи с другого устройства, в том числе электронную почту, «Госуслуги» и другие сервисы. Необходимо завершить активные сеансы на утраченном устройстве и изменить пароли там, где есть риск постороннего доступа. Если предусмотрена возможность дистанционно пометить телефон как потерянный, заблокировать его или удалить данные, ей также следует воспользоваться.

После восстановления доступа к банковским сервисам нужно проверить последние операции по всем счетам и картам. При обнаружении незнакомого списания следует незамедлительно сообщить об этом банку и заявить о несогласии с операцией. Уведомить кредитную организацию необходимо сразу после обнаружения операции, но не позднее дня, следующего за днем получения уведомления от банка.
Возможность возврата средств зависит от обстоятельств операции и соблюдения требований закона. После обращения банк проверит произошедшее и примет решение о возврате денег. В случае хищения также необходимо обратиться в полицию.

«Если банковских карт несколько, проверять нужно не только ту, которая лежала рядом с телефоном. В самом смартфоне могли быть приложения разных банков или карты, добавленные в платежные сервисы. Поэтому после потери лучше пройтись по всем финансовым приложениям и счетам, которыми вы пользовались на этом устройстве», — подытожил депутат.

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