Вологодские врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую 18 магнитных шариков

В Вологодской области девочка проглотила 18 магнитных шариков из конструктора своего брата. Об этом сообщил региональный минздрав.

Все началось с того, что двухлетнего ребенка привезли в Вологодскую областную детскую клиническую больницу, чтобы провести плановый урологический осмотр. При этом девочка ни на что не жаловалась, но после рентгена выяснилось, что у нее в брюшной полости находятся инородные тела. Оказалось, что около трех месяцев назад ее старшему брату купили магнитный конструктор, а девочка проглотила магнитные шарики из него. Взрослые ничего не заметили.

Врачи были готовы провести ребенку полостную операцию, но в результате она не потребовалась. Медикам удалось с помощью эндоскопического магнита извлечь всю цепочку сцепленных магнитов. Четыре из них торчали из стенки желудка.

После этого девочка прошла курс антибактериальной терапии. При повторном обследовании врачи установили, что язва зарубцевалась, а внутренних свищей у пациентки нет. Ребенок чувствует себя хорошо, вскоре ее выпишут.

Ранее двухлетний ребенок проглотил 20 магнитных шариков и попал в больницу.