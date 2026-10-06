МАК начал расследование инцидента с Ми-8 на Камчатке

Росавиация классифицировала происшествие с Ми-8 на Камчатке как аварию

Инцидент с вертолетом Ми-8МТВ-1 на Камчатке классифицирован Росавиацией как авария. Об этом сообщил Межгосударственный авиационный комитет на официальном сайте.

«Росавиация классифицировала произошедшее событие как аварию. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Камчатского МТУ Росавиации», — говорится в сообщении.

Целью расследования называют установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем.

6 октября На юге Камчатки в районе реки Жупанова жестко сел вертолет. Как сообщили в региональном центре медицины катастроф, на борту находились три члена экипажа. Предварительно, они не пострадали.

В медучреждении уточнили, что воздушное судно принадлежит АО «Камчатское авиапредприятие». После жесткой посадки оно лежит на боку с поврежденными лопастями. Экипаж сам вышел на связь и сообщил о случившемся. Туда вылетел борт Росавиации.

Ранее под Рязанью разбился парашютист-рекордсмен.