Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Нобелевская премия — 2026
Общество

МАК начал расследование инцидента с Ми-8 на Камчатке

Росавиация классифицировала происшествие с Ми-8 на Камчатке как аварию
Центральное МСУТ СК России

Инцидент с вертолетом Ми-8МТВ-1 на Камчатке классифицирован Росавиацией как авария. Об этом сообщил Межгосударственный авиационный комитет на официальном сайте.

«Росавиация классифицировала произошедшее событие как аварию. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Камчатского МТУ Росавиации», — говорится в сообщении.

Целью расследования называют установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем.

6 октября На юге Камчатки в районе реки Жупанова жестко сел вертолет. Как сообщили в региональном центре медицины катастроф, на борту находились три члена экипажа. Предварительно, они не пострадали.

В медучреждении уточнили, что воздушное судно принадлежит АО «Камчатское авиапредприятие». После жесткой посадки оно лежит на боку с поврежденными лопастями. Экипаж сам вышел на связь и сообщил о случившемся. Туда вылетел борт Росавиации.

Ранее под Рязанью разбился парашютист-рекордсмен.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!