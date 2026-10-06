Остеопат рассказал о связи боли в челюсти с головной болью

Остеопат Мамаев: боли в висках могут указывать на проблемы с челюстью

Головная может быть связана болью в челюсти, возникающей из-за спазмов мышц или воспаления сустава. Об этом газете «Известия» рассказал врач-остеопат Скандинавского Центра Здоровья Магомедрасул Мамаев.

По словам специалиста, височно-нижнечелюстной сустав расположен непосредственно перед ухом. При этом он устроен сложнее многих других суставов: в промежутке между головкой нижней челюсти и височной костью проходит хрящевой диск. В случае его смещения вперед головка челюсти проскакивает через край, из-за чего возникает щелчок. В то же время хруст обычно сигнализирует об истончении хряща, а боль при жевании говорит о перегрузке жевательных мышц.

«Долгое время считалось, что именно неправильный прикус ломает сустав. Сейчас от этой идеи во многом отошли, потому что связь между ними оказалась гораздо слабее, чем думали», — подчеркнул врач.

Остеопат добавил, что зачастую подобная цепочка работает в обратную сторону. Если происходит спазм мышц или воспаление сустава, то челюсть смещается, из-за чего человеку кажется, что зубы вдруг начали смыкаться по-другому.

Главными признаками головной боли, возникшей из-за проблем с челюстью, становятся боли в висках, усиливающиеся при жевании, разговоре и сжатии зубов. Также нередко пациенты сталкиваются с заложенностью уха, шумом и головокружениях. Однако в таком случае необходимо исключить болезни уха у ЛОР-врача.

Стоматолог Дипа Чопра, главный врач клиники Whites Dental в Лондоне до этого говорила, что если один зуб стал серого или более темного цвета, то это может оказаться признаком наличия травмы или кариеса. При этом, по словам эксперта, изменение может произойти спустя некоторое время после травмы, поэтому люди не всегда сразу связывают эти два события.

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