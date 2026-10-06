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Общество

Производитель смертельной вакцины «Мультикан-8» заявил о сотрудничестве со следствием

РИА Новости: производитель вакцины «Мультикан-8» заявил о содействии следствию
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Производитель смертельной вакцины для животных «Мультикан-8» сотрудничает со следствием. Представитель «Ветбиохим» заявил об этом в беседе с РИА Новости.

В компании «Ветбиохим» знают о возбуждении уголовного дела. Ее представитель сообщил, что там заинтересованы в полном и всестороннем расследовании случившегося. Компания оказывает следователям содействие, предоставляя необходимые документы и давая пояснения.

«Мы не уходим от ответственности и не закрываемся от общественности и следствия», — отметил представитель «Ветбиохим».

До этого стало известно, что у вакцины «Мультикан-8» был поддельный паспорт качества. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ.

В августе российские СМИ начали сообщать о массовой гибели собак после вакцинации «Мультикан-8». Первые случаи зафиксировали в Ярославской области. Позже похожие сообщения появились в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме и Саратове. В конце августа жертв приблизилось к 300. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в образцах вакцины «Мультикан-8» нашли смертельный вирус.

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