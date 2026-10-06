Замначальника уголовного розыска МВД по Татарстану задержали за взятки

В Татарстане задержали замначальника угрозыска Ямпольского за взятку в ₽100 млн

Замначальника уголовного розыска МВД по Татарстану Олеся Ямпольского задержали за получение взяток на сумму более 100 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ямпольский занимался борьбой с организованной преступностью в республике, но сам попал под следствие из-за подозрений в коррупции.

Его подозревают в том, что за деньги он «крышевал» интимные салоны в Казани и Набережных Челнах на протяжении пяти лет. За это время он мог получить более 100 млн рублей. В настоящее время замначальника уголовного розыска задержан и отправлен в ИВС.

По информации «Известий», Ямпольского задержали в ночь на 5 октября при получении 150 тыс. рублей в День уголовного розыска. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого директора парка «Патриот» Игоря Васильева задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее бывшего мэра Сочи осудили по делу о взятках на 248 млн рублей.