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Общество

«Не киноа»: диетолог перечислил самые полезные и питательные гарниры

Диетолог Пристанский: картофель является самым питательным гарниром
Dalaifood/Shutterstock/FOTODOM

Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» назвал три питательных гарнира, отметив, что полезные блюда не обязательно должны быть «суперфудами» вроде киноа или булгура.

«Картофель — это прямо лично мой маст-хэв. То есть он достаточно богат необходимым количеством того же самого магния, калия и так далее. Даже чуть ли не богаче, чем банан, и обладает более низкой калорийностью, особенно если его запекать или просто отваривать», — поделился специалист.

Второе место в его списке у батата: он еще более питательный. Однако содержит больше крахмала и сахара, поэтому подходит для первой половины дня. Третью строчку занял рис, который хорошо впитывает ароматы и сочетается с самыми различными приправами.

Диетолог Андрей Бобровский до этого говорил, что секрет долголетия кроется не в дорогих экзотических продуктах, а в простой привычной пище. По его словам, одним из суперфудов, доступных каждому, являются бобовые.

Вместо того чтобы искать заморские ягоды и семена, достаточно регулярно включать в меню фасоль, горох, чечевицу или нут. Эти продукты — не просто сытный гарнир, а проверенный веками стратегический компонент здорового питания, подчеркнул эксперт.

Ранее россиянам рассказали о пользе тыквы.

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