В ЛНР четыре человека погибли в результате атаки Украины

Пасечник: в результате удара БПЛА ВСУ в ЛНР четыре человека погибли, трое ранены

В Луганской народной республике (ЛНР) в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли четыре мирных жителя, еще трое получили ранения. Об этом рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Республика подверглась массированной атаке вражеских БПЛА: погибли четыре человека, еще трое получили ранения», — написал он.

Пасечник выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.

Всего за сутки под огнем противника оказались 12 муниципалитетов республики. Все необходимые службы задействованы в ликвидации последствий, отметил глава региона. Следователи также фиксируют преступления ВСУ, добавил чиновник.

Накануне Пасечник сообщил, что в Чернухино Перевальского муниципального округа беспилотник ВСУ ударил по автомобилю с мирными жителями — погибла 16-летняя девушка. Еще двое подростков получили травмы, они госпитализированы.

Ранее в ЛНР восемь мирных жителей пострадали при атаках ВСУ.