В ЛНР четыре человека погибли в результате атаки Украины

В Луганской народной республике (ЛНР) в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли четыре мирных жителя, еще трое получили ранения. Об этом рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Республика подверглась массированной атаке вражеских БПЛА: погибли четыре человека, еще трое получили ранения», — написал он.
Пасечник выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.
Всего за сутки под огнем противника оказались 12 муниципалитетов республики. Все необходимые службы задействованы в ликвидации последствий, отметил глава региона. Следователи также фиксируют преступления ВСУ, добавил чиновник.
Накануне Пасечник сообщил, что в Чернухино Перевальского муниципального округа беспилотник ВСУ ударил по автомобилю с мирными жителями — погибла 16-летняя девушка. Еще двое подростков получили травмы, они госпитализированы.
Ранее в ЛНР восемь мирных жителей пострадали при атаках ВСУ.