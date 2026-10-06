На протесты во Франции вышли рекордные 86 тысяч человек

Le Figaro: впервые на массовые протесты во Франции вышли 86 тысяч человек

Рекордные 86 тысяч человек вышли на массовые протесты во Франции. Об этом сообщает Le Figaro.

Накануне министр национального образования страны Эдуар Жеффре заявил, что около 200 подростков пострадали во Франции с начала массовых школьных протестных акций.

2 октября газета Le Figaro сообщала о задержании 600 протестующих, 1 октября — 1949 человек.

Массовые протесты во Франции вспыхнули 17 сентября в одной из парижских школ, а затем распространились по всей стране. Протестующие требуют повысить качество питания в лицейских столовых, разрешить использовать смартфоны в школах, улучшить организацию занятий, выделить дополнительное финансирование и дать учащимся возможность вести открытый диалог с администрацией.

Ранее сообщалось, что десятки педагогов пострадали в беспорядках во Франции.