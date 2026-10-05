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Общество

Отец сорвался с террасы на свадебном банкете в Италии, спасая сына

В Италии отец и сын госпитализированы после падения с террасы на свадьбе
LaPresse/Global Look Press

В городе Вьесте на на юго-востоке Италии отец и сын упали с террасы во время свадебного торжества, передает ANSA.

По данным агентства, инцидент произошел 3 октября. 40-летний мужчина упал с террасы в банкетном зале, когда пытался помочь своему 10-летнему сыну.

В материале уточняется, что пострадавших госпитализировали на вертолете. У ребенка перелом ноги, но он вне опасности. А состояние его отца крайне тяжелое.

В сентябре пять человек не выжили и еще 68 пострадали после американского удара в иранской провинции Хормозган, где проходила свадебная церемония. Изначально сообщалось, что ракета попала в жилой дом в Кухестаке, где проходило торжество, однако позднее в региональном Красном полумесяце заявили, что в дом попали осколки от удара по цели рядом. В Тегеране пообещали ответить на действия вооруженных сил США.

Ранее в Азербайджане на свадьбе отравились более 90 гостей.

 
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