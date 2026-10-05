Украинские мошенники стали активнее атаковать одну европейскую страну

В Швейцарии растет число случаев мошенничества, связанных с кол-центрами Украины. Это фиксирует швейцарская межведомственная сеть NEDIK, сообщает газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Полицейская сеть NEDIK, координирующая борьбу с киберпреступностью в Швейцарии, фиксирует рост числа мошеннических преступлений, предположительно, связанных с Украиной», — говорится в сообщении.

По информации издания, расследование, которое уже несколько лет проводят власти Берна, наглядно иллюстрирует масштабы угрозы, исходящей от украинских кол-центров. Одним из фигурантов этого дела является предполагаемый руководитель нескольких кол-центров в Киеве. Одна из платформ, которой управлял этот подозреваемый, причинила в Швейцарии ущерб почти на 4 млн франков ($4,84 млн), сказано в публикации.

Как отмечает NZZ со ссылкой на Глобальную инициативу против транснациональной организованной преступности (GI-TOC), граждане России стали целями украинских кол-центров в 10-15% случаев. По мере усиления борьбы с мошенничеством в РФ злоумышленники переносили свою деятельность на Европу и США.

До этого издание «Украинская правда» со ссылкой на источник написало, что в августе на Украине закрылись все мошеннические кол-центры, которых насчитывалось как минимум 2 тысячи.

Ранее сообщалось, что украинские мошенники стали перемещать колл-центры ближе к линии фронта.