Адвокат рассказал о состоянии женщины, пережившей смертную казнь в США

Состояние Кристы Пайк, пережившей неудачную попытку исполнения смертного приговора в штате Теннесси, оценивается как критическое. Об этом заявил ее адвокат Стивен Феррелл, передает телеканал CNN.

«Она в критическом состоянии, подключена к аппарату вентиляции легких», — рассказал представитель осужденной.

По словам адвоката, защита может еще несколько дней не получить прогнозов о ее состоянии.

В американском штате Теннесси заключенной Кристе Пайк удалось выжить после двух инъекций пентобарбитала во время смертной казни. Как сообщает The New York Times, после приведения приговора в исполнение женщина «отчетливо храпела». В результате ее увезли в больницу, и что будет с ней дальше — неизвестно. Тюремный протокол не предусматривает дальнейшие шаги в отношении осужденного, если он выжил после казни.

Пайк приговорили к смертной казни 30 лет назад за жестокую расправу над сокурсницей. По версии обвинения, 18-летняя фигурантка приревновала своего молодого человека к Слеммер, заманила ее в уединенное место и вместе со своим парнем подвергла пыткам и убила. Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в штате Теннеси с 1820 года.

Ранее в Китае бывшего чиновника приговорили к смертной казни за взятки.