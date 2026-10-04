Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Нобелевская премия — 2026
Общество

Адвокат рассказал о состоянии женщины, пережившей смертную казнь в США

Феррелл: пережившая смертную казнь Пайк остается в критическом состоянии
Tennessee Department of Correction/AP

Состояние Кристы Пайк, пережившей неудачную попытку исполнения смертного приговора в штате Теннесси, оценивается как критическое. Об этом заявил ее адвокат Стивен Феррелл, передает телеканал CNN.

«Она в критическом состоянии, подключена к аппарату вентиляции легких», — рассказал представитель осужденной.

По словам адвоката, защита может еще несколько дней не получить прогнозов о ее состоянии.

В американском штате Теннесси заключенной Кристе Пайк удалось выжить после двух инъекций пентобарбитала во время смертной казни. Как сообщает The New York Times, после приведения приговора в исполнение женщина «отчетливо храпела». В результате ее увезли в больницу, и что будет с ней дальше — неизвестно. Тюремный протокол не предусматривает дальнейшие шаги в отношении осужденного, если он выжил после казни.

Пайк приговорили к смертной казни 30 лет назад за жестокую расправу над сокурсницей. По версии обвинения, 18-летняя фигурантка приревновала своего молодого человека к Слеммер, заманила ее в уединенное место и вместе со своим парнем подвергла пыткам и убила. Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в штате Теннеси с 1820 года.

Ранее в Китае бывшего чиновника приговорили к смертной казни за взятки.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!