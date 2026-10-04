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Общество

В Госдуме назвали условие для формирования достойной пенсии

Депутат Бессараб назвала работу вбелую главным фактором достойной пенсии
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Работа по трудовому договору с самого начала карьеры — главное условие формирования достойной пенсии. Об этом «Ленте.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Если хорошая заработная плата, пенсия формируется из белых взносов. Это не требует никаких усилий со стороны работающего», — сказала она.

Однако если ожидаемая сумма выплат не устраивает, Бессараб посоветовала обратить внимание на программу долгосрочных сбережений, которая предусматривает софинансирование со стороны государства.

До этого депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил, что работающие пенсионеры в России имеют право на ряд льгот, в число которых входят оплачиваемые дни для диспансеризации, дополнительный отпуск и налоговые вычеты.

Тем временем замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил ввести скидки для неработающих пенсионеров на все услуги ЖКХ. По его словам, такая мера позволит сохранить население малых городов и деревень, где пожилые люди чаще всего живут в частных домах.

Ранее стало известно, сколько денег россияне перевели в долгосрочные сбережения.

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