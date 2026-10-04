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Общество

У побережья Норвегии произошло столкновение трех кораблей

NRK: у побережья Норвегии столкнулись два грузовых судна и танкер
Андрей Шапран/РИА Новости

Два грузовых судна и нефтяной танкер столкнулись у норвежского побережья в районе фьорда у города Олесунн. Об этом NRK сообщает со ссылкой на правоохранителей.

В публикации отмечается, что в результате произошедшего все три судна получили повреждения, на одном из них образовалась течь.

Пострадавших на кораблях среди экипажа нет, моряки были эвакуированы с судов. По предварительной информации, экологический ущерб зафиксирован не был. Профильные службы оценивают возможные последствия.

По данным телерадиокомпании, корабли следовали из Нидерландов, с Фарерских островов и с территории самой Норвегии.

До этого сообщалось, что в Черном море в исключительной экономической зоне Румынии затонуло торговое судно Progress IV, на борту которого произошел пожар. Все 12 членов экипажа спасены, один моряк получил травму. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что судно было поражено, однако кто и чем нанес удар, пока не установлено. За лето это не первый подобный инцидент у берегов Румынии.

Ранее в Бенгальском заливе затонуло грузовое судно с 24 членами экипажа.

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