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Общество

Появились новые подробности инцидента с захватом самолета Flydubai

CNN: подозреваемый в нападении на борту Flydubai, вероятно, действовал в одиночку
Bychykhin Olexandr/Shutterstock/FOTODOM

Второй пилот авиакомпании Flydubai, подозреваемый в попытке захватить управление самолетом, вероятно, действовал в одиночку. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Международные следователи все еще работают над установлением его мотива, однако официальное лицо из Израиля сообщило, что информация, полученная в ходе расследования, позволяет предположить, что подозреваемый действовал в одиночку», — говорится в сообщении.

30 сентября самолет авиакомпании Flydubai подал сигнал о захвате и пропал с радаров. Позднее он совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. По предварительным данным, второй пилот пытался устроить авиакатастрофу, однако капитан воздушного судна помешал ему, но был серьезно ранен. Обезвредить нападавшего помогли пассажиры. Власти Израиля допускают, что случившееся могло быть актом терроризма. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что инцидент с рейсом Flydubai был «неуклюже спланирован» для того, чтобы обвинить Тегеран или другие страны региона.

Ранее в ОАЭ рассказали, почему Израиль затягивает возобновление рейсов Flydubai.

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