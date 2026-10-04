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Общество

На Урале школьники пострадали при пожаре в «заброшке»

В Пермском крае пять подростков получили ожоги при пожаре в заброшенном гараже
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Пермском крае пять подростков получили ожоги во время пожара в гараже, сообщает Ural Mash.

По данным Telegram-канала, школьники в возрасте до 14 лет проводили время в заброшенном боксе в городе Чернушка. Там разгорелся огонь. Школьники смогли выбраться, хотя и пострадали. Трое из них были госпитализированы.

В конце сентября в Кировске Ленобласти полицейские задержали 17-летнего подростка, который поджег автомобиль и прицеп. Предварительно, юноша действовал на почве личной неприязни к сотруднику охраны парка.

Подросток разбил заднее стекло Lada Niva и поджег находившиеся в салоне личные вещи. В результате пожара салон автомобиля и прицеп полностью выгорели. Сумма причиненного ущерба превысила 2 млн руб. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений путем поджога»).

Ранее после взрыва петарды в руках у подростка в столичной многоэтажке начался пожар.

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