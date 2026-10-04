Генпрокуратура ОАЭ классифицировала ЧП на борту Flydubai как попытку теракта

Генеральная прокуратура ОАЭ классифицировала случившееся на рейсе авиакомпании Flydubai как попытку теракта. Об этом пишет эмиратское госагентство WAM.

Руководитель ведомства Хамада Сейфа аш-Шамси заявил, что расследование инцидента выявило попытку второго пилота рейса Flydubai FZ1073 совершить теракт.

По его словам, он с «аварийным топором» попытался получить контроль над самолетом.

30 сентября самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через некоторое время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета.

В СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго и хотел устроить авиакатастрофу. Президент США Дональд Трамп допустил, что напавший на коллегу пилот мог быть связан с Ираном, писало агентство Associated Press.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что чрезвычайное происшествие на рейсе Flydubai было терактом со стороны джихадистов.

Ранее в МИД Ирана возмутились обвинениями из-за инцидента на борту Flydubai.