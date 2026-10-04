Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Нобелевская премия — 2026
Общество

Генпрокуратура ОАЭ классифицировала ЧП на борту Flydubai как попытку теракта

WAM: генпрокуратура ОАЭ признала инцидент на рейсе Flydubai попыткой теракта
Karl Dittlbacher/Reuters

Генеральная прокуратура ОАЭ классифицировала случившееся на рейсе авиакомпании Flydubai как попытку теракта. Об этом пишет эмиратское госагентство WAM.

Руководитель ведомства Хамада Сейфа аш-Шамси заявил, что расследование инцидента выявило попытку второго пилота рейса Flydubai FZ1073 совершить теракт.

По его словам, он с «аварийным топором» попытался получить контроль над самолетом.

30 сентября самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через некоторое время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета.

В СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго и хотел устроить авиакатастрофу. Президент США Дональд Трамп допустил, что напавший на коллегу пилот мог быть связан с Ираном, писало агентство Associated Press.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что чрезвычайное происшествие на рейсе Flydubai было терактом со стороны джихадистов.

Ранее в МИД Ирана возмутились обвинениями из-за инцидента на борту Flydubai.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!