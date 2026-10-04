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Общество

В Иркутске не нашли инфекций у контактировавших с сотрудницей института

Роспотребнадзор: инфекций у контактировавших с сотрудницей института не нашли
Виталий Тимкив/РИА Новости

Ни у кого из контактирующих с сотрудницей Иркутского противочумного института не выявлены изменения состояния, связанные с инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что по результатам работы комиссии по контролю соблюдения требований биологической безопасности в институте не было выявлено аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами.

До этого губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в регионе выявили подозрение на заболевание опасной инфекцией. В связи с этим было проведено внеочередное заседание областной санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой в Иркутске.

По информации местных СМИ, с 1 октября карантин ввели в стационаре Шелеховской районной больницы, где скончалась сотрудница противочумного института. Перед этим она ездила в командировку.

Ранее на границах России усилили санитарный контроль из-за Эболы.

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