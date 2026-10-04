Мошенники стали обманывать россиян, рассылая сообщения о перерасчете пенсий

Мошенники рассылают пенсионерам сообщения от имени Соцфонда о перерасчете выплат и вынуждают их переходить на сторонние сайты, где выманивают данные карты или логин и пароль от «Госуслуг», заявил РИА Новости сенатор Артем Шейкин.

Он уточнил, что уведомление кажется обычным и может содержать информацию о том, что обращение рассмотрено, изменился размер пенсии или нужно пройти по ссылке, чтобы увидеть итоговый размер выплаты. Угроз или требований срочно перевести деньги в таких сообщениях нет.

«Такой спокойный официальный тон, как показывает практика, способен сделать мошенническое сообщение убедительным», — сказал член Совфеда.

По словам Шейкина, расчет злоумышленников основан на том, что человек захочет узнать, сколько теперь ему будут платить, и перейдет по ссылке. Там нужно будет заполнить форму, ввести данные банковской карты или авторизоваться. Эти сведения в итоге получат мошенники.

«Необходимо обратиться непосредственно в Социальный фонд, используя контакты, найденные самостоятельно на официальном ресурсе», — посоветовал сенатор тем, кто получает подозрительные уведомления.

Он призвал не взаимодействовать с отправителем сообщения и не пытаться уточнить сумму.

До этого депутат Госдумы Илья Вольфсон заявил, что мошенники часто притворяются сотрудниками ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства), поэтому россиянам необходимо проверять у них документы и не открывать дверь подозрительным лицам.

Парламентарий призвал управляющие компании активнее информировать жильцов о проверках в домовых чатах, объявлениях и на официальных сайтах. А сотрудникам во время визитов в квартиры необходимо иметь удостоверение.

Ранее россиянам описали порядок действий, если мошенники получили данные банковской карты.