Артемий Лебедев раскритиковал американское гражданство

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что не понимает людей, которые стремятся получить гражданство США. Мнением он поделился в обзоре новостей во «ВКонтакте».

«Раньше было много бизнесов, которые привозили людей, чтобы роды состоялись в США, чтобы младенчик получил американское гражданство, но сейчас американцы с этим борются и не хотят свои паспорта раздавать всем направо и налево», — сказал Лебедев.

Само американское гражданство дизайнер назвал крайне невыгодным.

До этого Лебедев назвал главным недостатком России то, что в стране уделяют мало внимания ментальному здоровью граждан. Кроме того, в своем блоге он раскритиковал российское телевидение, которое «кормит» россиян «лютым говном на лопате».

В январе прошлого года дизайнер призывал россиян работать по 15 часов в день. Он также заявлял, что в России более «ленивая культура», чем в Америке. Гражданам США, считает Лебедев, приходится «гораздо сильнее суетиться по жизни», особенно в творческих профессиях.

Ранее Артемий Лебедев дал совет тем, кто критикует власть.