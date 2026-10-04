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Общество

Артемий Лебедев раскритиковал американское гражданство

Лебедев заявил, что не понимает людей, которые хотят получить гражданство США
вДудь/YouTube (автор канала Юрий Дудь признан Минюстом иностранным агентом)

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что не понимает людей, которые стремятся получить гражданство США. Мнением он поделился в обзоре новостей во «ВКонтакте».

«Раньше было много бизнесов, которые привозили людей, чтобы роды состоялись в США, чтобы младенчик получил американское гражданство, но сейчас американцы с этим борются и не хотят свои паспорта раздавать всем направо и налево», — сказал Лебедев.

Само американское гражданство дизайнер назвал крайне невыгодным.

До этого Лебедев назвал главным недостатком России то, что в стране уделяют мало внимания ментальному здоровью граждан. Кроме того, в своем блоге он раскритиковал российское телевидение, которое «кормит» россиян «лютым говном на лопате».

В январе прошлого года дизайнер призывал россиян работать по 15 часов в день. Он также заявлял, что в России более «ленивая культура», чем в Америке. Гражданам США, считает Лебедев, приходится «гораздо сильнее суетиться по жизни», особенно в творческих профессиях.

Ранее Артемий Лебедев дал совет тем, кто критикует власть.

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