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Общество

Россиянам рассказали, как снизить стоимость ЖКХ из-за лечения

Якубовский: длительное лечение является основанием для снижения платы за ЖКУ
Grusho Anna/Shutterstock/FOTODOM

Длительное лечение, которое гражданин проходил в условиях больницы, а не дома, может стать основанием для снижения стоимости услуг ЖКХ. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Якубовский в разговоре с РИА Новости.

«Если человек длительное время находился в больнице и фактически не проживал в квартире, он может обратиться за перерасчетом платы за отдельные коммунальные услуги. Правила предоставления коммунальных услуг прямо предусматривают, что справка о нахождении на стационарном лечении может использоваться как документ, подтверждающий период временного отсутствия гражданина», — сказал он.

Парламентарий отметил, что речь идет об отсутствии жильца дома более пяти полных календарных дней подряд. Для перерасчета нужно обратиться и документально подтвердить факт нахождения в стационаре, отметил Якубовский.

До этого глава Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов объяснил, как избежать лишних расходов за ЖКХ. По его словам, чтобы избежать лишних расходов при оплате коммунальных услуг, потребителям следует внимательно анализировать платежные документы.

В квитанции важно проверять два ключевых параметра: актуальность установленных тарифов и точность указанных объемов потребления. Информацию о действующих в конкретном субъекте РФ тарифах всегда можно найти на официальных порталах региональных органов тарифного регулирования.

Ранее в Госдуме рассказали, как семье без льгот получить субсидию на оплату коммуналки.

 
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