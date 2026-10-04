В московском аэропорту сняли ограничения

В московском аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — указывается в публикации.

В Росавиации подчеркнули, что ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов.

В это же время московский аэропорт Домодедово временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

В ночь на 4 октября мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила шесть беспилотных летательных аппаратов на подлете к Москве.

До этого в министерстве обороны сообщили, что в ночь на 3 октября силы ПВО уничтожили 218 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами Российской Федерации. По информации ведомства, беспилотники были уничтожены над Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Ростовской, Смоленской областями и другими регионами.

Ранее российские военные отправили послание ВСУ.