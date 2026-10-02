Более половины россиян хотели бы зимовать в теплых странах

Каждый пятый хотя бы раз уезжал на зимовку в теплые страны

Большинство (62%) россиян хотели бы хотя бы один раз провести зимние месяцы в теплой стране. Из них 19% хотели бы уехать, но пока не могут себе этого позволить из-за финансов, а 16% не решаются из-за работы или учебы. Это показал опрос сервиса Купибилет, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

При этом для 38% россиян зимовка в теплой стране не кажется привлекательной. Чаще всего из-за предпочтения коротких поездок, но в разные направления (25%), и из-за тоски по близким (13%).

На практике 29% россиян хотя бы раз проводили зимовку в теплой стране: 7% делают это почти каждую зиму. В этом году зимовку в теплых краях рассматривают 17% россиян.

«Интерес к зимовкам показывает, что для части путешественников поездка в теплую страну перестает быть коротким отпуском и становится способом провести часть сезона в другом климате. При выборе такого формата важно заранее учитывать не только стоимость перелета, но и длительность проживания: при поездке на месяц и дольше расходы на отель становятся одной из основных статей бюджета. Среди основных направлений, которые россияне чаще всего рассматривают для проведения холодных месяцев: Таиланд, Вьетнам, Бали и ОАЭ», – рассказывает пресс-служба Купибилет.

Ранее был составлен рейтинг самых желанных направлений для путешествий по России.