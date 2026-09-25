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Общество

СМИ сообщают об отмене концерта Канье Уэста в Петербурге

Фонтанка: агентство Access Opera подтвердило отмену концерта Канье Уэста
Walik Goshorn/Global Look Press

Американское агентство Access Opera подтвердило слухи об отмене концертов рэпера Канье Уэста в Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на одного из петербуржцев, которые хотят вернуть деньги за билеты на мероприятие.

Мужчина написал организации в официальный аккаунт в соцсетях. Представители агентства заявили россиянину, что шоу не состоится, а, чтобы вернуть деньги, ему необходимо обратиться к организатору, Say Agency.

Также был задан вопрос о том, будет ли компания делать официальное заявление об отмене. В Access Opera заявили, что соответствующую информацию уже предоставили через сообщение «Газпром Арены».

Помимо этого, представители прокомментировали заявления Say Agency о том, что концерт все же состоится.

«В переписке агентство отметило, что организатор концерта «дезинформирует» держателей билетов, а «шоу нет и не было» с момента заявления «Газпром Арены», – сообщается в публикации.

В компании отметили, что ранее не делали официальных заявлений, но «были люди, пытающиеся выступить от нашего имени».

По словам обратившегося к Access Opera россиянина, желающие вернуть билеты фанаты уже собрали документы и направили заявки на возврат в банк, но «почти все» получили отказ.

Выступление репера должно было состояться 10 и 11 октября на «Газпром Арене», но площадка объявила об отмене из-за отсутствия договора с организаторов.

Ранее организаторы концерта Канье Уэста извинились перед зрителями.

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