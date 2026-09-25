Участник вечеринки в образе Бэтмена оказался на месте преступления и вернул женщине сумку

В британском Норидже 25-летний Сонни Мэйсон, пришедший на вечеринку в костюме Бэтмена, неожиданно оказался участником настоящей погони за преступником. Мужчина и его друзья стояли в очереди у бара, когда незнакомец сначала обвинил двух женщин в краже сигарет, а затем, по словам очевидцев, схватил одну из сумок и убежал.

Мэйсон бросился за ним. К погоне присоединились его друзья, переодетые в Мистера Фантастика, Ядовитого Плюща и Циклопа из «Людей Икс». Когда группа догнала мужчину, сумки при нем уже не было. Позже ее нашли брошенной на стене возле территории Нориджского собора.

Прибывшие полицейские разрешили «Бэтмену» перелезть через ограждение и достать сумку. Все вещи внутри оказались на месте, после чего ее вернули владелице.

«В мире и так происходит не так много хорошего. Было приятно помочь человеку вернуть вещи и спокойно добраться домой», — рассказал Сонни.

Полиция Норфолка подтвердила, что сумку удалось найти и вернуть со всем содержимым.

Ранее сообщалось, что ограбивший женщину мужчина сам позвонил в больницу.