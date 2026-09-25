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Общество

Российская ИИ-модель стала одним из самых важных мировых релизов недели

Глава ИИ-подразделения Google DeepMind сравнил модель Яндекса с разработками Google
Shutterstock

В своей публикации Аман Чадха — глава ИИ-подразделения Google DeepMind, работавший раньше в Apple и NVIDIA — поставил новую собственную модель Яндекса в один ряд с разработками Google, DeepSeek. Эксперт назвал Alice AI Foundation LLM примером модели, которая при небольшом числе активных параметров конкурирует с более крупными моделями. В самом Яндексе отметили, что новая модель сопоставима по качеству с NVIDIA Nemotron-3-Super, но использует в 4 раза меньше активных параметров.

Запуск также оценили и другие эксперты. Sypha AI Шон Чаухан назвал Alice AI Foundation LLM следующей серьезной открытой базовой моделью и связал ее появление с возвращением российских разработчиков в глобальную open-source AI-повестку. А международное издание об ИИ и передовых технологиях Turing Post включило новую модель Яндекса в подборку ключевых запусков недели, отметив открытую лицензию Apache 2.0, гибридную архитектуру и результаты модели на математических и программных тестах.

При этом зарубежные разработчики уже начали создавать собственные инструменты, которые работают поверх новой опенсорс-модели. В частности, один из японских разработчиков адаптировал ее для локального запуска на устройствах Apple, а затем подготовил экспериментальную GGUF-версию и реализацию необходимых компонентов для llama.cpp.

Напомним, ранее Яндекс опубликовал претрейн-версию модели Alice AI Search.

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