Власти Черногории приняли доклад об отмене соглашения о безвизовым режиме с Россией

В Черногории приняли доклад об отмене отмены соглашения о безвизовым режиме с РФ

Правительство Черногории приняло доклад о необходимости отмены соглашения о безвизовым режиме с Россией. Об этом сообщила пресс-служба черногорского кабмина.

«Принят доклад о необходимости отказа от соглашения, которым регулируется безвизовый режим с РФ, Белоруссией и республикой Турцией и о необходимости инициирования заключения нового соглашения с республикой Турцией о носителях дипломатических, служебных и специальных паспортов. В рамках процесса вступления в ЕС Черногория обязана свою визовую политику полностью согласовать с визовой политикой Евросоюза», — сказано в сообщении.

Черногория отменяет безвизовый режим для россиян с 1 ноября 2026 года. Согласно действующим правилам, граждане России до 31 октября 2026 года могут приезжать в Черногорию и оставаться на территории страны до 30 дней с действующим проездным документом. С 1 ноября для въезда в страну потребуется виза. При этом Черногория оставляет за собой право устанавливать отдельные визовые исключения. Точно такие же правила действуют для граждан Белоруссии.

Черногория приняла такое решение для того, чтобы вступить в Евросоюз в 2028 году. Для этого стране необходимо до конца года синхронизировать свою политику с правилами объединения. По информации местного издания «Дан», к приему заявлений на визы рассчитывают привлечь компанию VFS Global, занимающуюся приемом документов и биометрии для многих государств Шенгенской зоны.

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