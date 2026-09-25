ВСУ ударили по рынкам в донецкой Горловке, есть пострадавшие

Приходько: ВСУ атаковали рынки в двух районах Горловки в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по нескольким рынкам в Горловке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

По его словам, атаки были зафиксированы в Никитовском и Центрально-Городском районах города. По предварительным данным, в результате атаки есть пострадавшие, их число уточняется.

Приходько напомнил, что с 10:30 мск в Горловке действует режим повышенной беспилотной опасности.

Украинская армия в ночь на 24 сентября с помощью беспилотников нанесла удар по южным регионам России. В Краснодарском крае в результате атаки возник пожар на одном из предприятий, в Ростовской области повреждения получили административные строения нефтебазы. На Кубани на фоне продолжающихся ударов БПЛА ввели региональный режим ЧС.

На фоне продолжающихся атак дронов в Краснодарском крае ввели региональный режим ЧС в связи с проблемами аграриев в реализации сельхозпродукции. Для устранения последствий ЧС задействованы ресурсы и силы Минсельхоза региона и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Ранее сообщалось о ударе дрона ВСУ по промышленному объекту в ДНР.