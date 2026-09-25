Экономист объяснил, что станет с рынком жилья после изменения условий семейной ипотеки

После изменения условий семейной ипотеки наиболее чувствительным будет сегмент компактных квартир, которые пользуются спросом у семей с одним ребенком. Такое мнение в беседе с Ura.ru высказал экономист Анатолий Фарафонов.

«Одновременно спрос многодетных семей может вырасти. Но этот сегмент меньше по количеству заемщиков и не сможет полностью компенсировать снижение активности массовой аудитории. Поэтому застройщикам, придется активнее предлагать рассрочки, субсидии, скидки, программы trade-in и более компактные форматы жилья», — уверен эксперт.

У застройщиков возникнет замкнутый круг: жилье необходимо достраивать, но первоначальные сметы рассчитывались в других экономических условиях, добавил он.

Минфин утвердил изменение правил выдачи семейной ипотеки с 1 октября. Процентная ставка будет зависеть от числа детей в семье, а также от региона, в котором россияне хотят купить квартиру. Кроме того, максимальный срок действия льготной ставки ограничили 15 годами. Эксперты отметили ажиотажный спрос на льготную программу перед принятием изменений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт раскрыл, как изменятся цены на жилье после пересмотра ставок по семейной ипотеке.