Под Новосибирском произошел крупный пожар в районе бизнес-парка

Под Новосибирском начался крупный пожар в районе бизнес-парка «Лидер». Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Предварительно, огонь мог вспыхнуть в местности, где находятся склады, магазины и административные здания. Какова площадь распространения огня — неизвестно. Сотрудники экстренных служб направились на место пожара.

НГС со ссылкой на МЧС России сообщил, что огонь, предварительно, вспыхнул на пилораме. Там загорелся сушильный ангар, в котором хранили брус и опилки. На месте происшествия сейчас работают 22 спасателя с шестью единицами спецтехнкии.

Отмечается, что пожар уже локализовали. Информации о пострадавших в результате случившегося не поступало.

До этого пьяный водитель снес столб и спровоцировал пожар в жилом доме, повалив опору ЛЭП под напряжением. После этого угол деревянного дома под металлическим сайдингом загорелся. Хозяин дома пытался самостоятельно потушить пожар, но не стал рисковать.

Ранее мужчина залез в Mercedes-Benz и устроил пожар в Санкт-Петербурге.