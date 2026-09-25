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Общество

Кировчанка отдала незнакомцам 10 млн рублей в попытке получить соцвыплату

В Кирове женщина лишилась 10 млн рублей из-за мошенников
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Кирова лишилась всех накоплений, пытаясь получить несуществующую выплату. Об этом сообщает УМВД России по Кировской области.

Неизвестные связались с женщиной под видом сотрудников госструктур, звонивший сообщил, что кировчанка может получить дополнительную соцвыплату. Для этого нужно было уточнить персональные данные, женщина согласилась. Следом на связь в мессенджере вышел лжесотрудник ФСБ. По его словам, назвав свои персональные данные, кировчанка дала возможность злоумышленникам выполнять банковские операции от ее лица, а средства переводятся на Украину.

Собеседник убедил потерпевшую выполнять инструкции и пригрозил уголовным делом. Для начала кировчанке нужно было «задекларировать» имеющиеся сбережения: для проверки законности получения деньги в наличном виде необходимо передать специально уполномоченному лицу. В условленном месте потерпевшая отдала курьеру 9.5 млн рублей. Звонки на этом не прекратились.

Собеседники требовали отправить на «защищенный счет» оставшиеся средства. По инструкциям в отделении банка женщина перевела еще 980 тысяч рублей. Деньги обещали вернуть в скором времени. Через несколько дней, когда кировчанка решила сама позвонить «сотруднику ФСБ», тот признался, что он мошенник. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

Ранее дочь бизнесмена помогла мошенникам ограбить квартиру отца на 12,2 млн рублей.

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