Новые российские учебники назвали инструментом борьбы с искажениями истории и культуры

Замминистра просвещения Колударова: история — это не только факты, но и смыслы

Современные российские учебники активно дополняются цифровыми возможностями — QR-кодами на виртуальные выставки, дополнительную литературу и спектакли. Такой подход позволяет объединить в пособиях смыслы и ценностные ориентиры, необходимые школьникам, и тем самым формировать суверенную систему образования. Об этом на встрече литературного клуба НЦ «Россия» заявила замглавы Министрества просвещения России Ольга Колударова.

«История — это не только факты и события, но и смыслы, ценности, которые заложены в развитии России. Поэтому важны не только учебник и единый стандарт преподавания истории, но и художественная литература, которая помогает глубже понять страну и ее культуру», — отметила Колударова.

Она добавила, что современные российские учебники помогают ориентироваться в потоке цифровой информации, развивать критическое мышление и отличать достоверные данные от поверхностного контента, становясь базовой системой знаний для всей семьи.

Глава научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков подчеркнул, что знания обновляются стремительно, и именно учебники позволяют взрослым людям как сохранять актуальные навыки, так и не терять интерес к освоению нового.

«Учебник для взрослых может помогать открывать не только новые дисциплины и не только совершенствоваться в карьере, но и, возможно, двигать вперед целые отрасли», — добавил Чеснаков.

Член Союза писателей России Егор Холмогоров акцентировал внимание на роли учебников в борьбе с интерпретацией истории и культуры. По его словам, пособие важно не только для подготовки к экзамену, но и для формирования гражданской позиции.

«Учебник не должен быть написан раз и навсегда. Однако вечные смыслы, включая тему традиционных ценностей, должны оставаться неизменными или только улучшаться», — резюмировал Холмогоров.