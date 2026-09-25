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Общество

Москвичам назвали срок наступления золотой осени

Синоптик Позднякова: золотая осень уже пришла в Московский регион
dpa/Global Look Press

Золотая осень уже наступила в Москве и Московской области. При этом температура воздуха оказалась немного выше климатической нормы. Об этом НСН сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, бабье лето уже не вернется в столичный регион в этом году.

«Как климатолог с большим стажем скажу: у нас нет понятия «бабье лето» после того, как началась астрономическая осень. После 23 сентября всякому лету конец — мы вступили в пору золотой осени. То, что сейчас сохраняется теплая погода, — это действительно лишь относительно теплая погода. Но ее возвраты бывают и в октябре, и в ноябре», — объяснила она.

Синоптик подчеркнула, что погоду в период бабьего лета определяет Азорский антициклон.

При этом в ближайшие дни в Москве и Подмосковье ожидается комфортная, но прохладная погода, которая характерна этому времени года. Прогнозируются прохладные ночи без большого количества осадков. До конца сентября температура в это время будет составлять +5..+10 °C, а днем воздух будет прогреваться до +14..+18 °C. Такие показатели выше климатической нормы на 2-3 °C.

Также, по словам эксперта, ожидается солнце и отсутствие дождей.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин до этого сообщил, что в предстоящие выходные, 26 и 27 сентября, в Москве и Московской области ожидается потепление. По его словам, воздух в столичном регионе прогреется до +16…+18 °C, а в ночное время столбики термометров будут показывать +6…+9 °C.

Ранее синоптик рассказал, как изменился климат в Москве за 30 лет.

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